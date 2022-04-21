    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, с-в

    768мм

    59%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге загорелась земля

    10608
    3 комментария
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    Пожарные тушат полыхающую траву в Приморском районе Петербурга 21 апреля. Горожане смотрят на огонь, воду и чужую работу, особенно смелые подходят поближе.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, автоцистерна пожарно-спасательной части №23 работает на проспекте Королёва. Там вспыхнула сухая трава, заливать водой приходится 500 квадратных метров.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» уточняют, что горит в районе пересечения с Долгоозёрной. Судя по опубликованному видео, пожар пугает не всех — находятся те, кто подходит поближе.

    Как напоминают коллеги из 47news, самовольный пал, в том числе на сельскохозяйственных землях, запрещен. В Ленобласти только за последние три дня сухую траву поджигали без малого 100 раз. В соседней Псковской области пожарная опасность повышена местами до 4-го класса.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Главный спец по технике консервации
    Уж мы ее косили-косили!
    Alex000
    Хорошо хоть геенна не разверзлась.
    07A
    Спасибо, детишкам подсказали новое развлечение! А на Фонтанке, судя по комментариям, их немало!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний