В Петербурге загорелась земля

Пожарные тушат полыхающую траву в Приморском районе Петербурга 21 апреля. Горожане смотрят на огонь, воду и чужую работу, особенно смелые подходят поближе.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, автоцистерна пожарно-спасательной части №23 работает на проспекте Королёва. Там вспыхнула сухая трава, заливать водой приходится 500 квадратных метров.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» уточняют, что горит в районе пересечения с Долгоозёрной. Судя по опубликованному видео, пожар пугает не всех — находятся те, кто подходит поближе.
Как напоминают коллеги из 47news, самовольный пал, в том числе на сельскохозяйственных землях, запрещен. В Ленобласти только за последние три дня сухую траву поджигали без малого 100 раз. В соседней Псковской области пожарная опасность повышена местами до 4-го класса.