«Росатом»: Проблемы с иностранными поставками могут повлиять на строительство ледоколов на СПГ

Строительство ледоколов на сжиженном природном газе может столкнуться с проблемами поставок импортного оборудования. Об этом 21 апреля сообщило агентство «ПортНьюс» со ссылкой на заместителя директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» (ГК «Росатом») Владимира Арутюняна.



«Возможно, с СПГ будут сложности, оборудование иностранное... но это не мешает строить дизельные ледоколы», — цитирует агентство представителя госкорпорации.



Арутюнян также отметил, что в апреле будет сделан доклад президенту России о необходимости строительства дополнительных атомоходов. По расчетам Росатома, для обеспечения навигации по Северному морскому пути необходимо 17 ледоколов.

