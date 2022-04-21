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    «Росатом»: Проблемы с иностранными поставками могут повлиять на строительство ледоколов на СПГ

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    10 комментариев

    Строительство ледоколов на сжиженном природном газе может столкнуться с проблемами поставок импортного оборудования. Об этом 21 апреля сообщило агентство «ПортНьюс» со ссылкой на заместителя директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» (ГК «Росатом») Владимира Арутюняна.

    «Возможно, с СПГ будут сложности, оборудование иностранное... но это не мешает строить дизельные ледоколы», — цитирует агентство представителя госкорпорации.

    Арутюнян также отметил, что в апреле будет сделан доклад президенту России о необходимости строительства дополнительных атомоходов. По расчетам Росатома, для обеспечения навигации по Северному морскому пути необходимо 17 ледоколов.

    В сентябре 2021 года Росатом рассматривал возможность строительства четырех ледоколов на сжиженном природном газе. Как прогнозировали эксперты, к 2023 году в России должны были появиться в общей сложности 20 судов, работающие на СПГ. В настоящий момент информации о статусе этих проектов в открытом доступе нет.

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    Комментарии (10)

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    "Возможно, с СПГ будут проблемы..."

    У нас практически весь ОТ сейчас на СПГ ездит, не помните?
    Dmitry Antonov
    А что и куда собираются перевозить по Северному морскому пути?
    274580688
    Возможно будут сложности, оборудование иностранное, но это не мешает строить ледокольные пароходы
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