    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, с-в

    768мм

    59%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Школу с английским уклоном в Колпинском районе введут до конца года

    433
    1 комментарий
    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
    ПоделитьсяПоделиться

    Новую школу с углубленным изучением английского языка в Колпинском районе введут раньше запланированного срока — в четвертом квартале этого года. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», учебное заведение станет второй площадкой уже функционирующей школы № 455. Застройщик рассчитывает получить разрешение на ввод в эксплуатацию уже в начале августа.

    Сейчас здесь уже приступили к благоустройству территории, установке оборудования в пищеблоке и финишной внутренней отделке.

    Школа площадью 11,5 тыс. кв. м. рассчитана на 15 учебных классов.

    — Сегодня мы завершаем укладку плитки в чаше бассейна на первом этаже, — рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — Здесь предусмотрен теплый пол, собственная лаборатория анализа воды и кабинет тренера. Параллельно на объект мы завозим оборудование для пищеблока, часть его уже смонтирована. Скоро начнем красить фасады и устанавливать малые архитектурные формы на прилегающей территории.

    Школа в финском квартале «Юттери» строится по индивидуальному проекту. Кроме бассейна на первом этаже будут два спортзала, столовая на 200 человек и медицинский блок. На втором — кабинеты труда с мастерскими, классами музыки, информатики и административные помещения. На третьем будут классы ИЗО и ОБЖ, химии, физики, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр. На двух этажах также будут классы для старшеклассников.

    При проектировании особое внимание уделили зонированию пространства и функциональным зонам — от буфета для старшеклассников и библиотеки с медиацентром до отдельного блока для младшей школы. С учетом языковой направленности школы внутри будет двуязычная навигация. Для детей с ограниченным возможностями создана безбарьерная среда.

    Кроме того, у школы будет свой стадион, комбинированная площадка для спортивных игр, дорожка для прыжков в длину и беговые дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и подвижных игр, футбольное поле.

    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Dpa
    Зачем им уже английский, все равно на выходе не знают, но сейчас точно необходимы школы с углублённым русским языком
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний