Школу с английским уклоном в Колпинском районе введут до конца года

Сейчас здесь уже приступили к благоустройству территории, установке оборудования в пищеблоке и финишной внутренней отделке.

Новую школу с углубленным изучением английского языка в Колпинском районе введут раньше запланированного срока — в четвертом квартале этого года. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», учебное заведение станет второй площадкой уже функционирующей школы № 455. Застройщик рассчитывает получить разрешение на ввод в эксплуатацию уже в начале августа.

— Сегодня мы завершаем укладку плитки в чаше бассейна на первом этаже, — рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — Здесь предусмотрен теплый пол, собственная лаборатория анализа воды и кабинет тренера. Параллельно на объект мы завозим оборудование для пищеблока, часть его уже смонтирована. Скоро начнем красить фасады и устанавливать малые архитектурные формы на прилегающей территории.



Школа в финском квартале «Юттери» строится по индивидуальному проекту. Кроме бассейна на первом этаже будут два спортзала, столовая на 200 человек и медицинский блок. На втором — кабинеты труда с мастерскими, классами музыки, информатики и административные помещения. На третьем будут классы ИЗО и ОБЖ, химии, физики, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр. На двух этажах также будут классы для старшеклассников.

При проектировании особое внимание уделили зонированию пространства и функциональным зонам — от буфета для старшеклассников и библиотеки с медиацентром до отдельного блока для младшей школы. С учетом языковой направленности школы внутри будет двуязычная навигация. Для детей с ограниченным возможностями создана безбарьерная среда.