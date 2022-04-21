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    Акционер проекта «Сахалин-1» прекращает все трансакции с Россией

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    Одна из крупнейших торговых компаний Японии — Marubeni — замораживает все новые трансакции с Россией из-за санкций, введенных этой страной. Компания не будет начинать новые проекты в РФ и начинает переговоры о прекращении действующих сделок, сообщила ее пресс-служба 21 апреля.

    В Marubeni также отметили, что компания будет следить за развитием событий в Украине и принимать все необходимые меры ради безопасности. «По мере того, как мы продолжим собирать информацию и тщательно изучать ситуацию, мы будем принимать соответствующие меры, консультируясь с обеими сторонами, включая государственные структуры, сохраняя безопасность людей во всем мире нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении.

    Marubeni — один из акционеров японского консорциума SODECO, владеющего 30%-ной долей участия в проекте «Сахалин-1». 28 февраля компания Shell также объявила о выходе из этого проекта.

    Marubeni инвестировала средства и в предприятие ООО «Волгоград полимер», на котором должны производить 1 млн тонн метанола в год. Его планировали запустить в 2023 году.

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