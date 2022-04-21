Акционер проекта «Сахалин-1» прекращает все трансакции с Россией

Одна из крупнейших торговых компаний Японии — Marubeni — замораживает все новые трансакции с Россией из-за санкций, введенных этой страной. Компания не будет начинать новые проекты в РФ и начинает переговоры о прекращении действующих сделок, сообщила ее пресс-служба 21 апреля.



В Marubeni также отметили, что компания будет следить за развитием событий в Украине и принимать все необходимые меры ради безопасности. «По мере того, как мы продолжим собирать информацию и тщательно изучать ситуацию, мы будем принимать соответствующие меры, консультируясь с обеими сторонами, включая государственные структуры, сохраняя безопасность людей во всем мире нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении.

