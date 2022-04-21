Погоня в сердце Петербурга попала на видео. Машина ДПС ловила лошадь

Курьёзную сценку в центре Петербурга наблюдал и снял на видео читатель Вениамин. Своей записью он поделился 21 апреля.
По его словам, в среду около 21 часа на Дворцовой площади от всадницы ускакала пегая лошадь. Девушка на видео демонстрирует отличную физподготовку и, казалось, вот-вот настигнет цель, но животное оказывается сильнее. И тут в кадре появляется третий преследователь — автомобиль! Служебная машина ДПС с мотором в несколько десятков лошадиных сил явно справится с задачей. Однако финал в поле зрения Вениамина не попал.
В полиции «Фонтанке» рассказали, что под уздцы беглянку не брали. Она через минуту прибилась к другим лошадям.