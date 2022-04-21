Погоня в сердце Петербурга попала на видео. Машина ДПС ловила лошадь

я помню, как в школе на уроке Музыки нас заставляли учить эту дурацкую песню:



Пойте вместе с нами, хлопайте в ладоши!

На конюшне старой горевала лошадь!

У нее конюшни маловата площадь —

Не попрыгаешь, и ног не разомнешь!



Далеко, далеко

Ускакала в поле молодая лошадь!

Так легко, так легко —

Не догонишь, не поймаешь, не вернешь!



Не жалейте уши, хлопайте в ладоши,

На свою конюшню не вернулась лошадь!

Ни седла, ни збруи, и не надо больше

В четырех стенах томиться день и ночь!



Припев 2 раза:

Далеко, далеко

Ускакала в поле молодая лошадь!

Так легко, так легко —

Не догонишь, не поймаешь, не вернешь!



Ничего, что жарко, хлопайте в ладоши!

Ничего не жалко для людей хороших!

Потанцуем вместе, и тогда быть может

Я тебя пойму, и ты меня поймешь!



Припев 2 раза:

Далеко, далеко

Ускакала в поле молодая лошадь!

Так легко, так легко —

Не догонишь, не поймаешь, не вернешь!



Ну и куда мне её применить по жизни? Только в качестве коммента на Фонтанке.



Я бы сюда ещё синусы с логарифмами воткнул...