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    Погоня в сердце Петербурга попала на видео. Машина ДПС ловила лошадь

    2624
    1 комментарий

    Курьёзную сценку в центре Петербурга наблюдал и снял на видео читатель Вениамин. Своей записью он поделился 21 апреля.

    По его словам, в среду около 21 часа на Дворцовой площади от всадницы ускакала пегая лошадь. Девушка на видео демонстрирует отличную физподготовку и, казалось, вот-вот настигнет цель, но животное оказывается сильнее. И тут в кадре появляется третий преследователь — автомобиль! Служебная машина ДПС с мотором в несколько десятков лошадиных сил явно справится с задачей. Однако финал в поле зрения Вениамина не попал.

    В полиции «Фонтанке» рассказали, что под уздцы беглянку не брали. Она через минуту прибилась к другим лошадям.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    я помню, как в школе на уроке Музыки нас заставляли учить эту дурацкую песню:

    Пойте вместе с нами, хлопайте в ладоши!
    На конюшне старой горевала лошадь!
    У нее конюшни маловата площадь —
    Не попрыгаешь, и ног не разомнешь!

    Далеко, далеко
    Ускакала в поле молодая лошадь!
    Так легко, так легко —
    Не догонишь, не поймаешь, не вернешь!

    Не жалейте уши, хлопайте в ладоши,
    На свою конюшню не вернулась лошадь!
    Ни седла, ни збруи, и не надо больше
    В четырех стенах томиться день и ночь!

    Припев 2 раза:
    Далеко, далеко
    Ускакала в поле молодая лошадь!
    Так легко, так легко —
    Не догонишь, не поймаешь, не вернешь!

    Ничего, что жарко, хлопайте в ладоши!
    Ничего не жалко для людей хороших!
    Потанцуем вместе, и тогда быть может
    Я тебя пойму, и ты меня поймешь!

    Припев 2 раза:
    Далеко, далеко
    Ускакала в поле молодая лошадь!
    Так легко, так легко —
    Не догонишь, не поймаешь, не вернешь!

    Ну и куда мне её применить по жизни? Только в качестве коммента на Фонтанке.

    Я бы сюда ещё синусы с логарифмами воткнул...
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