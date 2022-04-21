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    Полиция настигла предполагаемых мошенников, продавших чужую квартиру в Петербурге за 4 миллиона

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    6 комментариев

    В Петербурге, Ленинградской и Тверской областях задержали четверых подозреваемых в мошенничестве — «продаже» чужой квартиры. Это двое мужчин и две женщины от 35 до 43 лет.

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    Как сообщает 21 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, поддельное объявление о продаже квартиры на Бухарестской улице злоумышленники опубликовали еще в 2020 году. В феврале текущего наконец нашелся покупатель, который выложил за нее 4 миллиона 300 тысяч рублей — мошенники якобы оформили нужные документы.

    Накануне, 20 апреля, подозреваемым нанесла визит полиция. Их задержали, в ходе обысков изъяли девять телефонов, пять сим-карт и документы.

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    Комментарии (6)

    angel of death
    браво, полиция! побольше бы таких преступников на скамью подсудимых...
    DanCitizen
    В чем смысл заблюренных фотографий? Публикуйте уже лица, может быть найдётся кто-то ещё пострадавший от их действий
    фру
    баба просто хотела себе ти ть ки отремонтировать, чтоб на пупе не болтались!
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