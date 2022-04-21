Полиция настигла предполагаемых мошенников, продавших чужую квартиру в Петербурге за 4 миллиона

В Петербурге, Ленинградской и Тверской областях задержали четверых подозреваемых в мошенничестве — «продаже» чужой квартиры. Это двое мужчин и две женщины от 35 до 43 лет.

Как сообщает 21 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, поддельное объявление о продаже квартиры на Бухарестской улице злоумышленники опубликовали еще в 2020 году. В феврале текущего наконец нашелся покупатель, который выложил за нее 4 миллиона 300 тысяч рублей — мошенники якобы оформили нужные документы.



Накануне, 20 апреля, подозреваемым нанесла визит полиция. Их задержали, в ходе обысков изъяли девять телефонов, пять сим-карт и документы.

