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    Экс-начальник отдела полиции в Курской области получил 13 лет колонии за шпионаж

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    3 комментария

    Курский областной суд приговорил экс-начальника районного отдела УМВД Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии за госизмену. Об этом 21 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Борзенкова задержали еще летом 2020 года по подозрению в том, что он передавал секретные данные Службе безопасности Украины. Суд пришел к выводу, что так и было.

    В итоге Борзенкову назначили 13 лет в колонии строгого режима, штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на год, а также лишили звания подполковника. Гособвинение просило о более строгом приговоре: 16 лет колонии и штраф в 250 тысяч.

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    Комментарии (3)

    274652196
    какие государственные тайны может знать полицейский из райотдела?
    angel of death
    не удивлён - чем выше погоны, тем больше тайн становится известно =)

    простые работяги знают лишь, где сортир платный у метро стоит... для большинства эти объект не стратегического значения, пока не приспичит а-а и пи-пи =))))) а потом они становятся важнее всех секретов страны =)))))
    Kit.
    За сотрудничество с Интерполом пока никого не сажали?
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