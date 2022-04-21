Экс-начальник отдела полиции в Курской области получил 13 лет колонии за шпионаж

Курский областной суд приговорил экс-начальника районного отдела УМВД Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии за госизмену. Об этом 21 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов региона.



Борзенкова задержали еще летом 2020 года по подозрению в том, что он передавал секретные данные Службе безопасности Украины. Суд пришел к выводу, что так и было.



В итоге Борзенкову назначили 13 лет в колонии строгого режима, штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на год, а также лишили звания подполковника. Гособвинение просило о более строгом приговоре: 16 лет колонии и штраф в 250 тысяч.

