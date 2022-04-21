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    Солнечный апрель и 11 козлят. В Ленинградском зоопарке большое пополнение у камерунских коз

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    1 комментарий

    В Ленинградском зоопарке в солнечном апреле у камерунских коз родились аж 11 козлят. Сейчас их вместе с мамами содержат во внутренних помещениях, но посмотреть на милых малышей можно на фото и видео.

    За первые две недели апреля мамами стали сразу пять камерунских коз: Веснушка, Нюша, Моника, Звездочка и Забава, сообщают 21 апреля в группе Ленинградского зоопарка в «ВКонтакте». Новорожденные козлята уже через четыре часа встают на ножки и бегают по загону. Взрослыми они станут в возрасте семи месяцев.

    «У них яркий окрас, они тонко и смешно блеют, к людям относятся с неподдельным интересом, но соблюдают осторожность. Пока мы пытались познакомиться с малютками, их мамы добродушно стояли рядом и сами шли на контакт», — рассказывают сотрудники зоопарка.

    Камерунские козы отличаются миниатюрными размерами, за что их называют карликовыми. Они выносливы и обладают добрым нравом. В Ленинградском зоопарке их содержат в Детском зоопарке, посетители могут погладить их и покормить морковкой и капустой. Но козлята пока живут во внутренних помещениях, и посетители их еще не видят.

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Козлятки симпатичные.Интересно кто папа?
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