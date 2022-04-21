Солнечный апрель и 11 козлят. В Ленинградском зоопарке большое пополнение у камерунских коз

В Ленинградском зоопарке в солнечном апреле у камерунских коз родились аж 11 козлят. Сейчас их вместе с мамами содержат во внутренних помещениях, но посмотреть на милых малышей можно на фото и видео.

За первые две недели апреля мамами стали сразу пять камерунских коз: Веснушка, Нюша, Моника, Звездочка и Забава, сообщают 21 апреля в группе Ленинградского зоопарка в «ВКонтакте». Новорожденные козлята уже через четыре часа встают на ножки и бегают по загону. Взрослыми они станут в возрасте семи месяцев.



«У них яркий окрас, они тонко и смешно блеют, к людям относятся с неподдельным интересом, но соблюдают осторожность. Пока мы пытались познакомиться с малютками, их мамы добродушно стояли рядом и сами шли на контакт», — рассказывают сотрудники зоопарка.