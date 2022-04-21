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    Marvel перестанет продавать и продлевать лицензию на свои комиксы в России

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    8 комментариев

    В середине лета текущего года Marvel Comics перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. Об этом в Telegram-канале Rugeek сообщил владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

    «Не могу одобрить слив информации, думаю, что издатели должны были сами поделиться этой новостью в свое время, но теперь играть в молчанку и отрицалово тоже не нужно. Остается только подтвердить — да, вчера представители Marvel разослали российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета приостанавливают сотрудничество на неопределенный срок», — гласит запись в соцсети от 21 апреля.

    По словам Чернявского, речи об отзыве ранее выпущенных комиксов с полок после истечения этого срока не идет. За решением последует прекращение отгрузок существующих тиражей в магазины и ликвидация их остатков.

    Чернявский добавил, что, по его оценке, удар по рынку будет ощутимым, но не фатальным. Более сильным он был бы в случае ухода японских издательств.

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    Комментарии (8)

    Olen
    Спасибо! У нас своей туалетной бумаги достаточно.
    angel of death
    пошьём сами костюмы человека паука ? =))))

    представляю - вместо Comicon'a будет Народный Фестиваль Отечественных Костюмов =)))))

    женщина-кошка будет в кокошнике и с косой? LOL =))))

    Доктор Стрэндж с балалайкой...

    профессор Ксавье на трёхколёсном велосипеде...
    Штиль
    Бедняги, как теперь жить без комиксов?!
    Придётся научиться читать серьёзные литературные произведения.
    Начните с книги "Колобок" - много иллюстраций, привычный формат.
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