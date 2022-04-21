Marvel перестанет продавать и продлевать лицензию на свои комиксы в России

В середине лета текущего года Marvel Comics перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. Об этом в Telegram-канале Rugeek сообщил владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.



«Не могу одобрить слив информации, думаю, что издатели должны были сами поделиться этой новостью в свое время, но теперь играть в молчанку и отрицалово тоже не нужно. Остается только подтвердить — да, вчера представители Marvel разослали российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета приостанавливают сотрудничество на неопределенный срок», — гласит запись в соцсети от 21 апреля.

