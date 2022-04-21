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    COVID-19

    Свободных коек впритык. Госпитализация с ковидом в Петербурге продолжает расти

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    2 комментария

    Ковидные стационары в Петербурге за последние сутки приняли 171 нового пациента с коронавирусом и пневмониями (вчера говорилось о 149). Выписались 145 человек. В реанимации — 202, из них 43 подключены к ИВЛ. Об этом говорится 21 апреля в эпидемиологической справке Смольного.

    Пациентов с COVID-19 принимают шесть городских и один федеральный стационар. Там заняты 1 501 коронавирусная койка из 1 509 развернутых. Еще 7 223 человека лечатся амбулаторно.

    Полностью прошли вакцинацию 3 075 238 петербуржцев, из них 3 495 детей. Запас вакцины в городе составляет 534 771 дозу.

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    Комментарии (2)

    TigerOld
    «Вовремя» госпиталь в ЛенЭкспо закрыли, видимо уже не в терпеж было ждать хозяевам земли. Ну ничего, лет через пять, как построят дома и гостиницы там, будет где койки развернуть.
    фру
    ну чё, закрываемся?
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