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    В Петербурге отправили в колонию стрелка за попытку убить оппонента из ружья на детской площадке

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    Петербуржец решил проучить недруга, с которым повздорил на детской площадке, с помощью охотничьего ружья. Месть не удалась, но за нее все равно пришлось расплатиться свободой.

    Как сообщает 21 апреля объединенная пресс-служба городских судов, стрелка — Руслана Мануйлова — признали виновным в покушении на убийство и приговорили к колонии. Сам инцидент произошел в начале августа: Руслан, будучи пьяным, поссорился на детской площадке в Пушкине с неким гражданином, который даже поднял на него руку.

    По мнению суда, Мануйлов задумал убить обидчика: минимум один раз выстрелил ему в спину из охотничьего ружья. Оппонент не погиб: его здоровью был причинен легкий вред, и ему вовремя оказали медицинскую помощь.

    Тем не менее по решению Пушкинского райсуда Мануйлов проведет в колонии строгого режима 4 года.

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