В Петербурге отправили в колонию стрелка за попытку убить оппонента из ружья на детской площадке

Петербуржец решил проучить недруга, с которым повздорил на детской площадке, с помощью охотничьего ружья. Месть не удалась, но за нее все равно пришлось расплатиться свободой.

Как сообщает 21 апреля объединенная пресс-служба городских судов, стрелка — Руслана Мануйлова — признали виновным в покушении на убийство и приговорили к колонии. Сам инцидент произошел в начале августа: Руслан, будучи пьяным, поссорился на детской площадке в Пушкине с неким гражданином, который даже поднял на него руку.



По мнению суда, Мануйлов задумал убить обидчика: минимум один раз выстрелил ему в спину из охотничьего ружья. Оппонент не погиб: его здоровью был причинен легкий вред, и ему вовремя оказали медицинскую помощь.

