Петербурженка отсудила почти сто тысяч за испорченные капремонтом окна

Жительница Благодатной улицы с боем возвращала себе деньги за окна, поврежденные во время капитального ремонта. Отвечающему за это фонду пришлось отдать почти сто тысяч рублей.
Как сообщает 21 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, в сентябре 2018 года горожанка обнаружила, что пластиковые окна в ее квартире пострадали. Это произошло после ремонта фасада, так что петербурженка решила взыскать с Фонда капремонта 97 900 рублей — столько у нее попросили за замену окон.
Раскошеливаться, конечно, никто не хотел, но в суде рассмотрели документы, подтверждающие слова женщины. В акте приема работ по капремонту было указано, что именно во время их проведения на окнах обнаружили дефекты. Приглашенный на заседание эксперт подтвердил, что повреждения действительно мог оставить ремонт.
Куйбышевский райсуд все же взыскал с фонда деньги.