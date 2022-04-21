Петербурженка отсудила почти сто тысяч за испорченные капремонтом окна

Жительница Благодатной улицы с боем возвращала себе деньги за окна, поврежденные во время капитального ремонта. Отвечающему за это фонду пришлось отдать почти сто тысяч рублей.



Как сообщает 21 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, в сентябре 2018 года горожанка обнаружила, что пластиковые окна в ее квартире пострадали. Это произошло после ремонта фасада, так что петербурженка решила взыскать с Фонда капремонта 97 900 рублей — столько у нее попросили за замену окон.



Раскошеливаться, конечно, никто не хотел, но в суде рассмотрели документы, подтверждающие слова женщины. В акте приема работ по капремонту было указано, что именно во время их проведения на окнах обнаружили дефекты. Приглашенный на заседание эксперт подтвердил, что повреждения действительно мог оставить ремонт.

