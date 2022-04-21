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    РБК: «Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций

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    IT-корпорация «Яндекс» отказалась от многих инвестиций из-за последствий геополитической и экономической ситуации, санкций и приостановки торгов на NASDAQ, сообщает 21 апреля РБК. Речь идет о материнской компании Yandex N.V. c регистрацией в Нидерландах.

    «Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», – заявили в компании.

    При этом в отчете отметили, что бизнес «Яндекса» в России остается стабильным и имеет долгосрочные перспективы. Однако из-за ухода многих международных компаний с рынка, IT-корпорация лишилась рекламного бизнеса и отозвала свой прогноз на 2022 год.

    По старому прогнозу «Яндекс» рассчитывала на выручку 490-500 млрд рублей за 2022 год.

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