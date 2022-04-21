РБК: «Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций

IT-корпорация «Яндекс» отказалась от многих инвестиций из-за последствий геополитической и экономической ситуации, санкций и приостановки торгов на NASDAQ, сообщает 21 апреля РБК. Речь идет о материнской компании Yandex N.V. c регистрацией в Нидерландах.



«Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», – заявили в компании.

