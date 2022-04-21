В Ленсоветовском открылась библиотека с мультстудией и станцией выдачи и возврата книг

В поселке Ленсоветовский открылась библиотека нового образца, работающая как многофункциональный досуговый центр. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», библиотека находится в жилом доме на Московском шоссе.



В книжном фонде новой библиотеки собрано около 10 тысяч книг. Кроме того, здесь множество технологических новшеств — интерактивные стол и пол, информационно-образовательные панели, открытый доступ к электронным каталогам библиотек города. А станции книговыдачи и книговозврата позволяют заранее заказать книгу по электронному читательскому билету, получить ее и сдать без участия работника библиотеки. Внутри — два лекционных зала и открытая мастерская для занятий по декоративно-прикладному искусству.

