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    В Ленсоветовском открылась библиотека с мультстудией и станцией выдачи и возврата книг

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    В поселке Ленсоветовский открылась библиотека нового образца, работающая как многофункциональный досуговый центр. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», библиотека находится в жилом доме на Московском шоссе.

    В книжном фонде новой библиотеки собрано около 10 тысяч книг. Кроме того, здесь множество технологических новшеств — интерактивные стол и пол, информационно-образовательные панели, открытый доступ к электронным каталогам библиотек города. А станции книговыдачи и книговозврата позволяют заранее заказать книгу по электронному читательскому билету, получить ее и сдать без участия работника библиотеки. Внутри — два лекционных зала и открытая мастерская для занятий по декоративно-прикладному искусству.

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    Слабослышащие посетители могут воспользоваться аппаратом «индукционная петля», а для слабовидящих доступно специальное устройство для чтения. В анимационном центре библиотеки дети смогут создавать собственные мультфильмы, а всего маленьким посетителям доступно более 60 интерактивных игр.

    — Приятно видеть, как на наших глазах территория бывшего совхоза «Ленсоветовский» превращается в современный городской район, — говорит Аркадий Скоров, генеральный директор СК «Дальпитерстрой». Мы уже построили здесь современную школу и детский сад, сегодня в наш актив добавилась библиотека, в планах — благоустройство набережной реки Кузьминки и многое другое.

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