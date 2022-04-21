Последняя неделя апреля перекроет и ограничит движение в 9 районах Петербурга

С 25 по 29 апреля в Петербурге вступит в силу свежая порция ограничений движения, связанных с дорожным ремонтом и работами на коммуникациях. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На Васильевском острове с 25 апреля по 15 октября для проезда закроют Парусную улицу от Галерного проезда до Малого проспекта В.О. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет реконструировать там тепловую сеть. Объезд предусмотрен по Галерному проезду, затем по улице Нахимова, Малому проспекту В.О., Наличной улице и Шкиперскому протоку.

С 25 апреля по 31 мая в Калининском районе из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта по проспекту Науки от Гражданского проспекта по улицы Карпинского. Работы ведет СПб ГКУ ДТС.

В Колпинском районе АО «ПО «Возрождение» отремонтирует Шлиссельбургское шоссе. В связи с этим с 26 апреля по 11 ноября закрывается движение по Шлиссельбургскому шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. В Красногвардейском районе с 25 по 27 апреля перекроют проезд по Объездному шоссе в районе пересечения с улицей Лагоды. ООО «ПетербургГаз» займется там реконструкцией установки защиты газопровода. С 26 по 30 апреля из-за реконструкции теплосетей будет ограничено движение по улице Пограничника Гарькавого у дома 10 — от Новобелецкой улицы до улицы Чекистов. Работы выполнит ООО «РосБелСтройТрейд». В Невском районе АО «МегаМейд» будет прокладывать водопровод. В связи с этим с 28 апреля по 30 мая закроют для проезда Железнодорожный проспект от Белевского проспекта до улицы Седова (от улицы Седова до улицы Цимбалина). Объехать участок можно будет по Варфоломеевской улице, улице Седова и улице Цимбалина. С 27 апреля по 20 августа перекроют одну из улиц в Петергофе. В связи с реконструкцией водопровода будет закрыто движение по улице Аврова от Никольской улицы до Санкт-Петербургского шоссе, включая перекресток с площадью Аврова. Работы ведет ООО «Энергетическое строительство».