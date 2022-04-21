Горсуд Петербурга в 20 раз увеличил компенсацию петербуржцу, который пошел в магазин, а попал на несанкционированную акцию

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу жителя Петербурга, которого задержали на несанкционированной акции в январе 2021 года.



Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 21 апреля, Мансур Булатов обжаловал решение Смольнинского райсуда, который ранее присудил ему компенсацию в тысячу рублей.



Житель Петербурга в 2021 году был задержан у станции «Звенигородская», до которой дошли митингующие. Его доставили в полицию, где составили протокол об «организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Суд быстро оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Но мужчина оспорил это решение в суде, заверяя, что просто вышел в магазин и оказался в толпе случайно. Суд встал на его сторону и решение первой инстанции отменил из-за недоказанности обстоятельств.

