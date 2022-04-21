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    Рязанский завод оставили без Land Cruiser 200 в Петербурге

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    Житель Рязани приехал в Петербург на машине своего рязанского работодателя — и остался без нее. Внедорожник приглянулся угонщикам из города на Неве.

    В 16 часов 20 апреля в полицию Невского района обратился 36-летний мужчина, работающий начальником цеха на одном из заводов Рязанской области и проживающий в съемной квартире в Петербурге. Он рассказал, что между 22:30 19 апреля и 11:30 20 апреля от дома 34, корпус 4, по Октябрьской набережной кто-то похитил Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска, принадлежащий предприятию, на котором он работает. Ущерб он оценил в 2 019 825 рублей.

    По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, около полуночи «Ленд Крузер» уже ехал по трассе «Кола» в сторону Мурманска — его засекли на 16-м километре дороги. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158, ч. 4, п.« б», УК РФ).

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