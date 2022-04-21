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    В Латвии будут лишать гражданства за поддержку военных преступлений

    2097
    8 комментариев

    Латышский парламент принял закон, по которому местного гражданства будут лишать лиц, поддерживающих военные преступления или другие международно наказуемые деяния.

    О решении сейма пишет портал Delfi 21 апреля. Поправки приняты к закону о гражданстве с формулировкой «лица, поддерживающие военные преступления или другие международно наказуемые преступления против другого демократического государства, могут быть лишены латвийского гражданства». Действует закон только в отношении лиц, у которых есть паспорта других стран.

    Также без латышского паспорта могут остаться те, кто финансово, технологически или с помощью пропаганды поддерживают геноцид, преступления против мира и человечности.

    Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

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    Комментарии (8)

    Kust
    только никто из гонимых русскоязычных не хочет в родную гавань возвращаться. Все предпочитают терпеть "мучения" в Прибалтике
    Дядя Бо
    Неужели лишат гражданства ветеранов вермахта? Или "это другое"?
    А13579
    Как интересно сформулирован закон. Формулировка «против другого демократического государства». То есть, назвав любое государство не демократическим, с ним можно делать всё, что угодно. «Распространение демократии» путем военных преступлений разрешается.
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