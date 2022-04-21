В Латвии будут лишать гражданства за поддержку военных преступлений

Латышский парламент принял закон, по которому местного гражданства будут лишать лиц, поддерживающих военные преступления или другие международно наказуемые деяния.
О решении сейма пишет портал Delfi 21 апреля. Поправки приняты к закону о гражданстве с формулировкой «лица, поддерживающие военные преступления или другие международно наказуемые преступления против другого демократического государства, могут быть лишены латвийского гражданства». Действует закон только в отношении лиц, у которых есть паспорта других стран.
Также без латышского паспорта могут остаться те, кто финансово, технологически или с помощью пропаганды поддерживают геноцид, преступления против мира и человечности.
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.