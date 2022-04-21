В Латвии будут лишать гражданства за поддержку военных преступлений

О решении сейма пишет портал Delfi 21 апреля. Поправки приняты к закону о гражданстве с формулировкой «лица, поддерживающие военные преступления или другие международно наказуемые преступления против другого демократического государства, могут быть лишены латвийского гражданства». Действует закон только в отношении лиц, у которых есть паспорта других стран.

Латышский парламент принял закон, по которому местного гражданства будут лишать лиц, поддерживающих военные преступления или другие международно наказуемые деяния.

Также без латышского паспорта могут остаться те, кто финансово, технологически или с помощью пропаганды поддерживают геноцид, преступления против мира и человечности.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.