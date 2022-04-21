Торопливый «шашечник» подрихтовал несколько машин и лег вверх тормашками на Дороге Жизни

Лихач на легковом автомобиле устроил неприятности сразу нескольким водителям во Всеволожском районе Ленобласти утром 21 апреля. А потом его настигла мгновенная карма.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
У путепровода на шоссе Дорога Жизни в направлении Петербурга перевернулась на крышу Mazda 3, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам участников группы, еще в восьмом часу утра водитель «Мазды» куда-то очень торопился и «играл в шашки со Всеволожска». В результате досталось нескольким машинам, одной «Мазда» оторвала левое заднее колесо.
«Он очень торопился, играл в шашечки, успел. Ходил потом бодро и весело. «Благодаря» ему там 3 или 4 машины ещё пострадали, ну и пробку этот каскадёр устроил знатную», — пишет Мария.
Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на дороге не затруднено.