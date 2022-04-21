В Кинешме полыхал химзавод. Есть пострадавшие

Пожар произошел на территории Дмитриевского химзавода в городе Кинешма Ивановской области. Огонь повредил здание цеха на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области.

Автор: youtube.com/168 часов

В ведомстве отметили, что о возгорании на Производственной улице, 1, стало известно с 8:55 21 апреля. В 10:45 горение ликвидировали.

Как передает ТАСС, ссылаясь на оперативного дежурного областного МЧС, из здания эвакуировали 143 человека. В ходе пожара обрушился металлический ангар.

К ликвидации пожара были привлечены 62 человека и 24 единицы техники.



В правительстве Ивановской области сообщили, что возгорание произошло в цехе ангарного типа, который не был введён в эксплуатацию. «Опасности для жителей из-за возгорания на промобъекте нет. Нет опасности распространения огня на жилые районы и утечки химических веществ с производства», — заявили там.

В администрации Кинешмы добавили, что спецавтомобиль радиационной и химической защиты произвел забор проб воздуха на месте возгорания. Концентрации вредных и опасных веществ зафиксировано не было. Состояние воздуха постоянно контролируют.

Отмечается, что пострадал один человек. Его доставили в Кинешемскую ЦРБ с ожогом. На данный момент решается вопрос о направлении пациента в профильное медучреждение.

Автор: youtube.com/168 часов

Между тем в пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в лечебное учреждение с ожогами. По данным прокуратуры, по факту пожара начата проверка.

При этом представитель городской больницы Кинешмы заявила, что состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, она находится в реанимации. Решается вопрос о транспортировке пострадавшей в профильное медучреждение.

