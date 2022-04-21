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    Мойщика каршерингов задержали за угон Smart с Костромского проспекта

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    Полиция за полдня раскрыла угон автомобиля Smart в Выборгском районе Петербурга. Пропажа нашлась через улицу, а подозреваемый забрался чуть подальше.

    В понедельник, 18 апреля, в полицию Выборгского района поступила информация о краже автомобиля Smart Forfour, сообщает 21 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Белый «Смарт» 2016 года выпуска пропал между 00:20 и 10:00 от дома 22 по Костромскому проспекту. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

    Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). А в 14:30 того же дня полицейские у дома 60, корпус 1, по Комендантскому проспекту задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Сланцев, работающий мойщиком каршеринговых автомобилей. Еще через 20 минут нашли и Smart, он находился неподалеку от места угона — у дома 5 по Удельному проспекту.

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