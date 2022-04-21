Мишустин поручил возобновить плановую медпомощь к 12 мая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил возобновить поэтапно медицинскую помощь к 12 мая. Об этом 21 апреля сообщается на сайте правительства.



«Речь идет не только о возобновлении планового лечения тех, кто в нем нуждается, но и о профилактических медицинских осмотрах, а также о диспансеризации, в том числе людей, переболевших коронавирусом», — говорится в сообщении.



Поручение дано Минздраву РФ, срок исполнения установлен до 12 мая.



Также Мишустин поручил до 20 мая доложить о целесообразности применения телемедицины как отдельной услуги в рамках ОМС. «Совместно с ФОМС проработать вопрос целесообразности применения телемедицинских технологий в качестве отдельной услуги в системе обязательного медицинского страхования», — уточняется на сайте кабмина.

