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    Мишустин поручил возобновить плановую медпомощь к 12 мая

    1960
    1 комментарий

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил возобновить поэтапно медицинскую помощь к 12 мая. Об этом 21 апреля сообщается на сайте правительства.

    «Речь идет не только о возобновлении планового лечения тех, кто в нем нуждается, но и о профилактических медицинских осмотрах, а также о диспансеризации, в том числе людей, переболевших коронавирусом», — говорится в сообщении.

    Поручение дано Минздраву РФ, срок исполнения установлен до 12 мая.

    Также Мишустин поручил до 20 мая доложить о целесообразности применения телемедицины как отдельной услуги в рамках ОМС. «Совместно с ФОМС проработать вопрос целесообразности применения телемедицинских технологий в качестве отдельной услуги в системе обязательного медицинского страхования», — уточняется на сайте кабмина.

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    Комментарии (1)

    муматор
    сухопутные границы тогда же на выезд откроют?
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