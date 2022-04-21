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    Ранняя пташка пробралась в дом сестрорецкого врача через окно, чтобы унести восемь ложечек

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    1 комментарий

    Вернувшись вечером домой, жительница Сестрорецка поняла, что ее обокрали. Пробравшийся через окно вор унес восемь ложечек ее мамы-врача и кое-что еще.

    Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, тревогу забили в садоводстве «Разлив-2» прошлым вечером — около семи часов. Через 20 минут у дома уже были оперативники.

    Скоро стало ясно, что вор посетил дом утром: дождался, пока 26-летняя хозяйка уйдет по делам, и взломал окно на первом этаже. В его карман попали восемь мельхиоровых ложечек, две пары дорогих часов и кольцо из белого золота с бриллиантом. Это были вещи матери заявительницы — 48-летнего врача. После визита незваный гость разбогател на 230 тысяч рублей.

    Преступнику повезло: сигнализации в доме не было, камер наблюдения — тоже. Полиции удалось добыть только отпечатки пальцев, следы обуви и некой материи. Решается вопрос о возбуждении дела.

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    Комментарии (1)

    265055770
    Неужели мельхиоровые ложечки настолько ценны? Мне за серебряные в ломбарде всего по 500 рублей предлагали.
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