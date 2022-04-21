Ранняя пташка пробралась в дом сестрорецкого врача через окно, чтобы унести восемь ложечек

Вернувшись вечером домой, жительница Сестрорецка поняла, что ее обокрали. Пробравшийся через окно вор унес восемь ложечек ее мамы-врача и кое-что еще.



Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, тревогу забили в садоводстве «Разлив-2» прошлым вечером — около семи часов. Через 20 минут у дома уже были оперативники.



Скоро стало ясно, что вор посетил дом утром: дождался, пока 26-летняя хозяйка уйдет по делам, и взломал окно на первом этаже. В его карман попали восемь мельхиоровых ложечек, две пары дорогих часов и кольцо из белого золота с бриллиантом. Это были вещи матери заявительницы — 48-летнего врача. После визита незваный гость разбогател на 230 тысяч рублей.

