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    Овечкин забил 50 голов за сезон в НХЛ и стал первым хоккеистом в возрасте 36+, кому удалось это сделать

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    3 комментария

    Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил очередные рекорды результативности в Национальной хоккейной лиге. В матче с «Вегасом» он забил 49-ю и 50-ю шайбы.

    Таким образом, Овечкин проводит девятый сезон в карьере с не менее чем 50-ю голами за сезон. По этому показателю российский хоккеист сравнялся с легендарными Майком Босси и Уэйном Гретцки. Все трое лидируют в лиге по этому показателю.

    Также капитан «Вашингтона» вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 1410 очков. Кроме того, он превзошел рекорд Теему Селянне (48) по количеству голов среди игроков в возрасте 36 лет и старше.

    Однако все эти достижения не спасли «Вашингтон» от гостевого поражения в матче с «Вегасом» — 3:4.

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    Комментарии (3)

    DanCitizen
    Этот мужчина с бородой до сих пор форсит Путин тим?
    Олимпиец
    Овечкин - россиянин, как же америкосы такое допускают, илил у них в хокей только русские играют... "наедут" и играть будет не кому?
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