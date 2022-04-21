Овечкин забил 50 голов за сезон в НХЛ и стал первым хоккеистом в возрасте 36+, кому удалось это сделать

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил очередные рекорды результативности в Национальной хоккейной лиге. В матче с «Вегасом» он забил 49-ю и 50-ю шайбы.

Таким образом, Овечкин проводит девятый сезон в карьере с не менее чем 50-ю голами за сезон. По этому показателю российский хоккеист сравнялся с легендарными Майком Босси и Уэйном Гретцки. Все трое лидируют в лиге по этому показателю.



Также капитан «Вашингтона» вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 1410 очков. Кроме того, он превзошел рекорд Теему Селянне (48) по количеству голов среди игроков в возрасте 36 лет и старше.

