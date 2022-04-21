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    Дорожный спор со стрельбой на Северном проспекте привел полицию к водителю с нечистым прошлым

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    10 комментариев

    Дорожный конфликт в Выборгском районе заставил одного из участников схватиться за пистолет. Выяснилось, что проблемы с законом ему не в новинку.

    Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, сцена разыгралась прошлым вечером у корпуса 2 дома 8 по Северному проспекту. В полицию сообщили о стрельбе, и прибывший наряд обнаружил на месте 43-летнего петербуржца с аэрозольным пистолетом «Удар». Предположительно, из него мужчина один раз выстрелил по недругу — 35-летнему мигранту, с которым повздорил на дорожную тему.

    Оружие забрали, стрелка отправили в помещение для задержанных. Он работает водителем, а в 1994–1996 годах попадал в поле зрения полиции из-за кражи, грабежа и вымогательства, за что получил 3,5 года лишения свободы.

    Скоро водитель может стать фигурантом еще одного дела.

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    Комментарии (10)

    Valer_Kulik
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    Vvs Spb
    На основании чего уголовка? Болон из туалета тогда вообще " град". Что-то наша система органов вообще не туда идёт. Брошенный окурок, год общего режима?
    E .SladkiBubalehhh
    В 94 -96 году ему 15-16 лет было , вы там вообще ку-ку , вспомнили бы ещё , что при рождении было .
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