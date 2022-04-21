Дорожный спор со стрельбой на Северном проспекте привел полицию к водителю с нечистым прошлым

Дорожный конфликт в Выборгском районе заставил одного из участников схватиться за пистолет. Выяснилось, что проблемы с законом ему не в новинку.



Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, сцена разыгралась прошлым вечером у корпуса 2 дома 8 по Северному проспекту. В полицию сообщили о стрельбе, и прибывший наряд обнаружил на месте 43-летнего петербуржца с аэрозольным пистолетом «Удар». Предположительно, из него мужчина один раз выстрелил по недругу — 35-летнему мигранту, с которым повздорил на дорожную тему.

