Дорожный спор со стрельбой на Северном проспекте привел полицию к водителю с нечистым прошлым

Дорожный конфликт в Выборгском районе заставил одного из участников схватиться за пистолет. Выяснилось, что проблемы с законом ему не в новинку.
Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, сцена разыгралась прошлым вечером у корпуса 2 дома 8 по Северному проспекту. В полицию сообщили о стрельбе, и прибывший наряд обнаружил на месте 43-летнего петербуржца с аэрозольным пистолетом «Удар». Предположительно, из него мужчина один раз выстрелил по недругу — 35-летнему мигранту, с которым повздорил на дорожную тему.
Оружие забрали, стрелка отправили в помещение для задержанных. Он работает водителем, а в 1994–1996 годах попадал в поле зрения полиции из-за кражи, грабежа и вымогательства, за что получил 3,5 года лишения свободы.
Скоро водитель может стать фигурантом еще одного дела.