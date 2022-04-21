Полиция приезжала в школу на севере Петербурга после сообщения о том, что ученик душил учителя. Под подозрением мальчик с аутизмом

ЧП произошло в школе Выборгского района во время уроков. Учителя увезли в больницу.

Полицию на улицу Композиторов вызвали накануне около 11:30, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля. В службу 112 позвонила женщина, которая сообщила, что ученик душил учителя. Однако, когда на место прибыл первый наряд, выяснилось, что всё не так страшно. По предварительной информации, десятиклассник дернул за шарф на шее 56-летней учительницы.



Мальчик является инвалидом из-за диагностированных ментальных проблем. Его передали в руки отца — петербургского предпринимателя. Семья у ребенка полная, благополучная.

