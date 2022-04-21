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    Полиция приезжала в школу на севере Петербурга после сообщения о том, что ученик душил учителя. Под подозрением мальчик с аутизмом

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    7 комментариев

    ЧП произошло в школе Выборгского района во время уроков. Учителя увезли в больницу.

    Полицию на улицу Композиторов вызвали накануне около 11:30, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля. В службу 112 позвонила женщина, которая сообщила, что ученик душил учителя. Однако, когда на место прибыл первый наряд, выяснилось, что всё не так страшно. По предварительной информации, десятиклассник дернул за шарф на шее 56-летней учительницы.

    Мальчик является инвалидом из-за диагностированных ментальных проблем. Его передали в руки отца — петербургского предпринимателя. Семья у ребенка полная, благополучная.

    Учительнице же вызвали скорую, которая увезла её в горбольницу № 3. Там у женщины диагностировали ушиб мягких тканей и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (7)

    274480869
    У друзей в школе училка от родителей утекала, забежала к трудовику за спасением. Бить, вроде, не хотели. Но то не ученики - выдержки больше
    ProstoZloy
    Потому, что не нужно людей с "особенностями" пытаться "инклюзировать" в общество, где проявления подобных девиаций приводит к плачевным результатам.
    Леонтий
    Аутизм.То есть у психиатра уже был.А вот диагноз неверный.Опять у нас недосмотр по этой части.СПБ город хоть и небольшой но современный.Народ живёт образованный,интеллигентный, соответственно нужно усиливать психиатрическое направление.
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