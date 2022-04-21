«Решили покататься». Трое подростков погибли в машине, упавшей в канал Октябрьской Революции в Дагестане

Трое подростков погибли в автомобиле, опрокинувшемся в реку в Кизилюртовском районе Дагестана. Еще двое смогли спастись.
Как сообщили 21 апреля в пресс-службе регионального МВД, авария произошла накануне поздно вечером в селе Султан-Янги-Юрт. Находившийся за рулем Mercedes-Benz 17-летний местный житель, у которого к тому же нет водительских прав, не справился с управлением и съехал с дороги в канал имени Октябрьской Революции.
МВД Дагестана
Трое пассажиров 16–17 лет скончались на месте. Всего, по данным ведомства, в авто были пятеро подростков.
По словам водителя, молодые люди «решили покататься», номера весельчаки тоже предусмотрительно сняли. «Я начал вилять машиной, из-за чего машина перевернулась в реку. Каким-то образом я и мой друг, который сидел справа от меня, выбрались, а остальные трое остались в машине», — пояснил юноша, добавив, что авто принадлежит его дяде.