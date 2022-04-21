«Без сознания, как тряпочка». Ленинградские пожарные спасли собаку после пожара в Киришах

Пожарные ГУ МЧС по Ленинградской области спасли собаку, которую вынесли из горящей квартиры в Киришах. Об этом 20 апреля сообщается на сайте главного управления.



Сигнал о пожаре поступил на пункт связи 58-й ПСЧ около четырех часов дня в среду. Когда огнеборцы приехали, жилище уже заполнил дым. Возгорание удалось оперативно локализовать, после чего в помещение зашло звено газодымозащитной службы. Они не нашли жильцов в квартире. Их соседи сказали, что внутри должна быть собака. Пожарные отыскали ее и начали приводить в чувства.