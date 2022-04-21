«Без сознания, как тряпочка». Ленинградские пожарные спасли собаку после пожара в Киришах

Пожарные ГУ МЧС по Ленинградской области спасли собаку, которую вынесли из горящей квартиры в Киришах. Об этом 20 апреля сообщается на сайте главного управления.
Сигнал о пожаре поступил на пункт связи 58-й ПСЧ около четырех часов дня в среду. Когда огнеборцы приехали, жилище уже заполнил дым. Возгорание удалось оперативно локализовать, после чего в помещение зашло звено газодымозащитной службы. Они не нашли жильцов в квартире. Их соседи сказали, что внутри должна быть собака. Пожарные отыскали ее и начали приводить в чувства.
«Без сознания, как тряпочка, смотреть на это равнодушно невозможно. Ей, осторожно придерживая головку, стали делать массаж сердца, дали подышать сжатым воздухом из баллона, охладили водой, и о чудо, собака начала дышать! Огонь, повредивший только два квадратных метра комнаты чуть не унёс жизнь животного», — рассказали в районном отделении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ленобласти.
МЧС России ГУ по Ленинградской области