Делегации из Британии, США и Канады покинули зал заседания G20 во время выступления Силуанова

Представители делегаций из Великобритании, США и Канады покинули зал в момент выступления главы Минфина России Антона Силуанова на заседании министров финансов и управляющих центральными банками группы G20. Встреча прошла в Вашингтоне 20 апреля. Силуанов выступал в удаленном формате после министра финансов и премьер-министра Украины.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, зал покинули представители Украины, министр финансов США Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.