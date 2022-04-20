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    Делегации из Британии, США и Канады покинули зал заседания G20 во время выступления Силуанова

    1759
    6 комментариев

    Представители делегаций из Великобритании, США и Канады покинули зал в момент выступления главы Минфина России Антона Силуанова на заседании министров финансов и управляющих центральными банками группы G20. Встреча прошла в Вашингтоне 20 апреля. Силуанов выступал в удаленном формате после министра финансов и премьер-министра Украины.

    Как пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, зал покинули представители Украины, министр финансов США Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

    «Мои представители вместе с американскими и канадскими коллегами покинули сегодняшнюю встречу G20 в Вашингтоне, пока выступали российские делегаты»,— написал после выступления глава британского минфина Риши Сунак в своем Twitter, отметив, что они «едины в своем осуждении».

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    Комментарии (6)

    denem
    Что-то не правильное скушать изволили, пардонс...))))))
    Mustamyaki
    А Силуанова-то они за что осуждают? Онис Набиуллиной чётко проводят нужную им политику.
    265840453
    я тоже встаю и ухожу в гостях, когда включают российское телевидение
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