Турция планирует компенсировать проблемы с перевозкой туристов из России

Турция постарается компенсировать проблемы с перевозкой туристов из России, появившиеся после введения антироссийских санкций. Об этом 20 апреля заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.



Он указал на сложности с авиаперевозками людей из России, вызванных санкциями против самолетов. По словам главы МИД, Анкара планирует увеличить число чартерных рейсов. «Турция постарается компенсировать проблемы с перевозкой», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турции к концу мая будет создана авиакомпания «Южный ветер» (Southwind). Она будет возить туристов из России на курорты. Базироваться «Южный ветер» будет в Анталье. Парк авиакомпании пока состоит из пяти Airbus.