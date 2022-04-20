Колокольцев провел встречу с врио председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел Овчинниковым

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев встретился с генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым, который занимает должность врио председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Николай Овчинников сменил на этом посту генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова, который ушел из жизни в декабре прошлого года.

Подробности встречи сообщает пресс-служба МВД 20 апреля.



Владимир Колокольцев и Николай Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации. Речь шла в том числе об оказании всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

