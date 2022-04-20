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    Колокольцев провел встречу с врио председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел Овчинниковым

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    Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев встретился с генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым, который занимает должность врио председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

    Николай Овчинников сменил на этом посту генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова, который ушел из жизни в декабре прошлого года.

    Подробности встречи сообщает пресс-служба МВД 20 апреля.

    Владимир Колокольцев и Николай Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации. Речь шла в том числе об оказании всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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