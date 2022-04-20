«Динамо СПб» сократило счет в финальной серии с «Рубином»

Победой хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» завершился третий матч финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) против «Рубина» из Тюмени. Встреча проходила в Петербурге 20 апреля.
Динамовцы выиграли со счетом 6:2. Голы за петербургский клуб забили Дмитрий Рашевский (5 и 14 минуты), Петр Яковлев (22), Александр Комаристый (31), Иван Петраков (46), Василий Мачулин (53). У «Рубина» отличились Семен Иванов (52) и Георгий Бусаров (57).
Таким образом, «Динамо СПб» сократило отставание в серии до четырех побед 1–2. Четвертая игра пройдет также в Петербурге 21 апреля.
Обе команды в своей истории по разу становились чемпионами ВХЛ: «Рубин» — в 2011-м, а «Динамо СПб» — в 2018-м