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    «СКА-1946» выиграл третий матч у «Красной Армии» в финале Кубка Харламова

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    Победой молодежной хоккейной команды «СКА-1946» завершился четвертый матч финала Кубка Харламова против «Красной Армии» (Москва). Встреча проходила 20 апреля в Санкт-Петербурге.

    «СКА-1946» выиграл со счетом 6:2. Голы за петербургский клуб забили Федор Свечков (17 и 36 минуты), Арслан Яруллин (23), Никита Дишковский (42, 54) и Егор Гурзанов (58). У москвичей отличились Матвей Васин (25) и Максим Кирилейченко (29).

    Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «СКА-1946». Пятая игра, которая может стать чемпионской для петербуржцев, пройдет в Москве 23 апреля. «СКА-1946» ни разу не выигрывал Кубок Харламова — главный приз в молодежном хоккее России.

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