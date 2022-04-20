США ввели новые санкции против России. Под них попали 40 юридических и 29 физических лиц

США ввели новый пакет антироссийских санкций, сообщил 20 апреля Минфин. В список вошли 29 физических лиц и 40 юридических.



Ограничительные меры коснулись в том числе компаний Константина Малофеева — председателя совета директоров ГК «Царьград», а также его сына Кирилла. Также под санкции попал менеджмент банка Открытие, среди которых зампред ЦБ Ксения Юдаева, а также Транскапиталбанк.

Кроме того, санкционный список пополнился компаниями оператора «Битривер», владельца дата-центров в России, используемых среди прочего для блокчейна и майнинга.