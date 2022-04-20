Военнослужащий из Петербурга вернулся в Россию. Его обменяли на пленного украинского солдата

Накануне в рамках очередного обмена пленными с Украиной в Россию вернулся военнослужащий из Петербурга. Эту информацию «Фонтанке» 20 апреля подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.

«За последние несколько дней состоялось два обмена. Списки ещё уточняют и проверяют, но мы точно знаем, что среди тех, кто вернулся, есть житель Петербурга», — сообщили «Фонтанке» в аппарате омбудсмена. Там добавили, что военнослужащий пока находится в Москве.



Ранее об обмене пленными заявляли киевские власти. Как писала газета «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук, в рамках пятого с начала специальной военной операции обмена на Украину вернулись 60 военнослужащих и 15 гражданских лиц. Сколько россиян участвовало в обмене, не сообщалось.

