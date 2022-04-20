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    На юг и в Петербург. Аэрофлот подвел итоги распродажи билетов на внутренние рейсы

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    4 комментария

    Аэрофлот подвел итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы. За 9 дней акции относительно дешевые билеты на полеты в мае приобрели более 140 пассажиров. Средний размер скидки составил 30–35%, сообщает 20 апреля пресс-служба авиакомпании.

    Наиболее популярным стал рейс из Москвы в Петербург, далее идут полеты из столицы в Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды, замыкает пятерку лидеров рейс из Петербурга в Сочи.

    «Реализованная акция оказалась очень востребованной среди наших пассажиров. Нам удалось поддержать их в планировании поездок на майские праздники, а также дать в целом стимул к увеличению спроса на путешествия в течение всего месяца», — отметил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский.

    В авиакомпании также отметили, что в текущих условиях перевозчик не видит явных предпосылок для роста тарифов в летний сезон, который традиционно является наиболее активным.

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    Комментарии (4)

    DanCitizen
    140 пассажиров - это прорыв
    rybalka
    более 140 пассажиров ////
    Это примерно три самолётика класса АН-24.... Ничего не напутали с порядком???
    Елена А.
    Это, надеюсь, просто опечатка ". За 9 дней акции относительно дешевые билеты на полеты в мае приобрели более 140 пассажиров"?
    Следует читать 140 тыс?
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