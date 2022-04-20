На юг и в Петербург. Аэрофлот подвел итоги распродажи билетов на внутренние рейсы

Аэрофлот подвел итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы. За 9 дней акции относительно дешевые билеты на полеты в мае приобрели более 140 пассажиров. Средний размер скидки составил 30–35%, сообщает 20 апреля пресс-служба авиакомпании.



Наиболее популярным стал рейс из Москвы в Петербург, далее идут полеты из столицы в Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды, замыкает пятерку лидеров рейс из Петербурга в Сочи.



«Реализованная акция оказалась очень востребованной среди наших пассажиров. Нам удалось поддержать их в планировании поездок на майские праздники, а также дать в целом стимул к увеличению спроса на путешествия в течение всего месяца», — отметил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский.

