«Невский экспресс» вновь начнет курсировать между Москвой и Петербургом

Скоростной поезд «Невский экспресс» возвращается в строй после капитального ремонта вагонов. С 29 апреля он начнет ходить днем между Москвой и Петербургом.
Как сообщили 20 апреля в пресс-службе РЖД, до 10 мая состав будет ежедневно курсировать по специальному расписанию (кроме 7 мая): из Петербурга он будет отправляться в 5:40, а из столицы — в 13:30.
«Продажа билетов откроется в ближайшее время. Билеты на первый рейс можно будет оформить по специальной цене: от 1 тыс. рублей в вагоны 2-го класса и от 2 тыс. рублей — в вагоны 1-го класса», — добавили там.
Напомним, летом 2021-го «Невский экспресс» направили на капитальный ремонт после 20 лет работы. Во время «отпуска» импортные комплектующие ему заменили на отечественные, поменялись также окна и обивка кресел.
«На сегодняшний день отремонтировано 10 вагонов, необходимых для возобновления курсирования одного состава поезда. Работа по ремонту остальных вагонов продолжается», — отметили в пресс-службе.
У «Невского экспресса» печальная биография: его дважды подрывали — в 2007 и 2009 годах. В первом случае пострадали 60 человек, более 30 были госпитализированы. Во второй раз из-за взрыва скончались 28 граждан, не менее 132 получили ранения. А в конце февраля 2021 года стало известно, что один из вагонов и вовсе загорелся в депо.