«Невский экспресс» вновь начнет курсировать между Москвой и Петербургом

Скоростной поезд «Невский экспресс» возвращается в строй после капитального ремонта вагонов. С 29 апреля он начнет ходить днем между Москвой и Петербургом.



Как сообщили 20 апреля в пресс-службе РЖД, до 10 мая состав будет ежедневно курсировать по специальному расписанию (кроме 7 мая): из Петербурга он будет отправляться в 5:40, а из столицы — в 13:30.



«Продажа билетов откроется в ближайшее время. Билеты на первый рейс можно будет оформить по специальной цене: от 1 тыс. рублей в вагоны 2-го класса и от 2 тыс. рублей — в вагоны 1-го класса», — добавили там.

