ЦБ: льготный период для банков в СБП продлили еще на два года

Центробанк продлил действие нулевых тарифов при переводе денег между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора 20 апреля. Тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года. Это позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.



«Напомним, что сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысяч рублей)», — добавили в Центробанке.