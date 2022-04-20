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    ЦБ: льготный период для банков в СБП продлили еще на два года

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    Центробанк продлил действие нулевых тарифов при переводе денег между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора 20 апреля. Тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года. Это позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.

    «Напомним, что сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысяч рублей)», — добавили в Центробанке.

    Аналогичный льготный период для банков установлен в том числе на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.

    Ранее Центробанк предложил увеличить размер перевода через Систему быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Обновленный лимит может вступить в силу с 1 мая текущего года.

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