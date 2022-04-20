Водитель BMW Х5 в Симферополе протаранил машину силовиков, где находился его брат

Житель Симферополя решил воспрепятствовать работе правоохранителей весьма радикальным способом: протаранил их машину своей. Один из оперативников получил травму головы.
Инцидент произошел днем 19 апреля на одной из центральных улиц Симферополя, сообщает 20 апреля пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. 37-летний местный житель попытался остановить служебный автомобиль правоохранительных органов, в котором находился его брат, в отношении которого проводили оперативно-разыскные мероприятия. Сначала мужчина на своем BMW Х5 остановился на проезжей части, перекрыв проезд служебному транспорту, пригрозил насилием находившимся в нем сотрудникам, а затем, вернувшись за руль, на скорости протаранил машину правоохранителей. В результате один из оперативников получил закрытую черепно-мозговую травму.
Водителя БМВ задержали и допросили в качестве подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей органов власти). Ход расследования взял под личный контроль руководитель Главного следственного управления региона Владимир Терентьев.