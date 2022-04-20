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    Водитель BMW Х5 в Симферополе протаранил машину силовиков, где находился его брат

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    6 комментариев

    Житель Симферополя решил воспрепятствовать работе правоохранителей весьма радикальным способом: протаранил их машину своей. Один из оперативников получил травму головы.

    Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю
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    Инцидент произошел днем 19 апреля на одной из центральных улиц Симферополя, сообщает 20 апреля пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. 37-летний местный житель попытался остановить служебный автомобиль правоохранительных органов, в котором находился его брат, в отношении которого проводили оперативно-разыскные мероприятия. Сначала мужчина на своем BMW Х5 остановился на проезжей части, перекрыв проезд служебному транспорту, пригрозил насилием находившимся в нем сотрудникам, а затем, вернувшись за руль, на скорости протаранил машину правоохранителей. В результате один из оперативников получил закрытую черепно-мозговую травму.

    Водителя БМВ задержали и допросили в качестве подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей органов власти). Ход расследования взял под личный контроль руководитель Главного следственного управления региона Владимир Терентьев.

    Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю

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    Комментарии (6)

    Stargazer_5e4cc3b703773
    Хоть и мятая, но БМВ Икс пятая. Всегда удивлялся персонажам, покупающим это пафосное барахло. У БМВ много гораздо более достойные машины есть.
    "протаранил машину силовиков, где находился его брат" - пожалуйста, пригласите грамотного редактора. Ну или грамотных журналистов.
    Стыдоба!
    263784231
    Пострадавшими сотрудникам надо идти в церковные сторожа - работа спокойная, контингент, в основном, бесконфликтный. А тут, на тебе: угрозы, таран, возбУждено у-дело - никакой личной жизни и люди сплошь эгоцентричные до предела...
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