«Яндекс» не согласился с оценкой о сокращении парка «Драйва» на 35%

Крупный оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» опроверг прогноз экспертов о сокращении своего автопарка на 35%.



Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что из-за окончания сроков действия лизинга «Яндекс.Драйв» в этом году может лишиться около 35% автопарка. Как отмечал «Ъ», из-за истекающих контрактов компания возвращает автомобили, а основной лизинговый партнер отказывается перезаключать договоры в пользу дальнейшей перепродажи машин или предлагает не подходящие «Яндексу» условия.

В «Яндексе» с оценкой не согласились. Как сообщили «Фонтанке» во внешней пресс-службе «Драйва» 20 апреля, компания не доверяет экспертному мнению в условиях нестабильности рынка и считает опрометчивым говорить о прогнозе в 35% как о соответствующем действительности.