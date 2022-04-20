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    «Яндекс» не согласился с оценкой о сокращении парка «Драйва» на 35%

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    Крупный оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» опроверг прогноз экспертов о сокращении своего автопарка на 35%.

    Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что из-за окончания сроков действия лизинга «Яндекс.Драйв» в этом году может лишиться около 35% автопарка. Как отмечал «Ъ», из-за истекающих контрактов компания возвращает автомобили, а основной лизинговый партнер отказывается перезаключать договоры в пользу дальнейшей перепродажи машин или предлагает не подходящие «Яндексу» условия.

    В «Яндексе» с оценкой не согласились. Как сообщили «Фонтанке» во внешней пресс-службе «Драйва» 20 апреля, компания не доверяет экспертному мнению в условиях нестабильности рынка и считает опрометчивым говорить о прогнозе в 35% как о соответствующем действительности.

    «В начале этого года «Яндекс Драйв» начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась. Возвращение автомобилей лизинговому партнеру — это постепенный и длительный процесс, мы также находимся в постоянном диалоге с партнерами. При этом сейчас массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен», — рассказали в пресс-службе.

    Сервис наблюдает за ситуацией, которая может измениться в случае снижения лизинговой ставки или появления нового поставщика машин. Также «Драйв» планирует развивать направление «Подписки» — долгосрочной аренды автомобилей, и удерживать цены. Как сообщается, в марте спрос на «Подписку» увеличился вдвое по сравнению с февралем.

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