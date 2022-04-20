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    Пощекотал вакидзаси. Напавшего на петербуржца с его же мечом наказали штрафом и разрешили не платить

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    В тридцать тысяч рублей штрафа оценил Невский районный суд нападение на петербуржца с японским мечом. Готовить деньги «самураю» не нужно — он уже поплатился своей свободой.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 апреля, Владимир Лаврентьев признан виновным в причинении лёгкого вреда здоровью с помощью вакидзаси. Японским коротким мечом он размахивал в квартире на улице Бабушкина в ночь на 28 октября прошлого года, раненому хозяину пришлось спасаться бегством.

    Дело было возбуждено по статье о покушении на убийство, но ни суд, ни потерпевший не увидели реальной опасности жизни — меч был сувенирный и тупой.

    Фабулу дела ранее приводила прокуратура: 34-летний Лаврентьев встретил жителя Невского района, тут же был приглашён в гости, знакомство отметили так, что висевшая на стене копия вакидзаси стала чеховским ружьём.

    Суду Лаврентьев доказывал, что духом Страны восходящего солнца проникся не случайно: гостеприимный поначалу хозяин будто бы первым схватился за меч и размахивал так, что пришлось отобрать и ударить. По данным следствия, девять раз. Сам он не помнит точно, но раскаивается. Указал, что сбежать не пытался и дождался полицию в квартире.

    По словам потерпевшего, побег едва ли был возможен. Получив мечом по голове, рукам и груди, мужчина выскочил из квартиры за помощью, запер дверь и вызвал экстренные службы.

    «При этом в ходе судебного разбирательства показал, что данный сувенирный меч был не заточен и являлся тупым, при нанесении ему ударов за свою жизнь и здоровье не опасался», — рассказали в пресс-службе.

    Невский райсуд оштрафовал Лаврентьева на 30 тысяч рублей и освободил от наказания — его покрыло время, которое фигурант провёл в следственном изоляторе.

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