Пощекотал вакидзаси. Напавшего на петербуржца с его же мечом наказали штрафом и разрешили не платить

В тридцать тысяч рублей штрафа оценил Невский районный суд нападение на петербуржца с японским мечом. Готовить деньги «самураю» не нужно — он уже поплатился своей свободой.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 апреля, Владимир Лаврентьев признан виновным в причинении лёгкого вреда здоровью с помощью вакидзаси. Японским коротким мечом он размахивал в квартире на улице Бабушкина в ночь на 28 октября прошлого года, раненому хозяину пришлось спасаться бегством.



Дело было возбуждено по статье о покушении на убийство, но ни суд, ни потерпевший не увидели реальной опасности жизни — меч был сувенирный и тупой.

