Путин увидел нарушения норм ВТО в санкциях против российских металлургов

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса назвал незаконными санкции против российских металлургических компаний, а также отметил, что они идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 20 апреля пишет ТАСС.
«[Санкции] идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги», — заявил глава государства.
Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО и оценить правомерность решений «западных контрагентов».
«Нет оснований полагать, что поведение наших партнеров [по санкциям в отношении РФ] принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», — добавил президент Путин.