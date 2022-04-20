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    Путин увидел нарушения норм ВТО в санкциях против российских металлургов

    2982
    17 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса назвал незаконными санкции против российских металлургических компаний, а также отметил, что они идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 20 апреля пишет ТАСС.

    «[Санкции] идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги», — заявил глава государства.

    Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО и оценить правомерность решений «западных контрагентов».

    «Нет оснований полагать, что поведение наших партнеров [по санкциям в отношении РФ] принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», — добавил президент Путин.

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    Комментарии (17)

    274436232
    Что -то все под Кадырова косят ,долбануть и т.д. Сейчас выигрывают не оружием а деньгами ,время то другое, не средние века.
    Xodok1
    Слабый ответ. Надо бы калибрами вдарить по этой вто, а заодно и по визе, мастеркард и свифту
    Главный спец по технике консервации
    А что на это скажэт "бывший санитарный врач" всея России?!
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