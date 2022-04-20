Билайн предложил петербуржцам сэкономить, протестировав качество связи

Н едельный тест-драйв сотовой сети проводит для новых абонентов о ператор билайн. Компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*. Пользователям предлагают не только испытать голосовую связь и мобильный интернет, но и выбрать семейный тариф «Близкие люди 2» с возможностью подключить к своему пакету услуг еще одного человека**.

Подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, — за счет этого два человека могут пользоваться одним пакетом услуг и экономить на связи. Опция удобна для тех, кому необходимо обеспечить связь с ребенком, супругом, пожилым родственником или другим близким человеком. Звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включённых в тариф услуг и остаются бесплатными после исчерпания пакета***. Таким образом, можно не бояться потерять контакт с близкими.

Также с помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора, который за последние четыре года вдвое увеличил сеть 4G на территории Петербурга и Ленобласти. Только в 2021 году новая инфраструктура появилась в 70 населенных пунктах в 11 районах области. В Северной столице масштабное строительство велось в метро — благодаря этому клиенты билайн получили возможность разговаривать и пользоваться интернетом 4G во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от «Рыбацкого» до «Приморской». Особое внимание было направлено на улучшение сети в новостройках и крупных жилых комплексах: в Кудрово, Парнасе, Парголово, Мурино и Девяткино, на намыве Васильевского острова. Развитие сети позволяет абонентам билайн оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами.



По условиям тест-драйва поделиться гигабайтами мобильного интернета и минутами голосовой связи можно с одним человеком. Однако другие семейные тарифы линейки «Близкие люди» дают возможность подключить до трех дополнительных номеров****. По данным билайн, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет — среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

