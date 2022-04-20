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    Бездомный «ниндзя» задержан на Невском. Он нунчаками бил петербурженку, задевшую его чувства

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    Вмешательство росгвардейцев потребовалось, чтобы отобрать нунчаку у драчуна в центре Петербурга. Постигая искусство кобудо, он потерял терпение.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, незадолго до десяти часов утра с бездомным на Невском проспекте у станции метро «Маяковская» не разошлась 45-летняя женщина. Слово за слово, терпение мужчины лопнуло, и он выхватил нунчаку.

    Дама бросилась бежать, нырнула во дворы — преследователь не отставал и бил.

    «Агрессивного ниндзя сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию, — рассказали в ведомстве и добавили, — на вооружении у него была ещё и гитара».

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    68-летний скиталец без определённого места жительства отправился медитировать в отдел, женщина — в травмпункт за врачебной помощью.

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