Бездомный «ниндзя» задержан на Невском. Он нунчаками бил петербурженку, задевшую его чувства

Вмешательство росгвардейцев потребовалось, чтобы отобрать нунчаку у драчуна в центре Петербурга. Постигая искусство кобудо, он потерял терпение.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, незадолго до десяти часов утра с бездомным на Невском проспекте у станции метро «Маяковская» не разошлась 45-летняя женщина. Слово за слово, терпение мужчины лопнуло, и он выхватил нунчаку.



Дама бросилась бежать, нырнула во дворы — преследователь не отставал и бил.



«Агрессивного ниндзя сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию, — рассказали в ведомстве и добавили, — на вооружении у него была ещё и гитара».