В Новоселье появится новый детский садик на 160 мест

В поселке Новоселье Ленинградской области появится новый детский сад на 160 малышей. Как сообщают в ГК Novoselie Development, само здание уже полностью построено, основные работы сейчас ведутся внутри.



Внутри здания садика идет обустройство инженерных сетей, подключение отопления, водопровода, началась предчистовая отделка технических помещений. Крое того, параллельно монтируют оконные блоки, ведут кровельные работы и обустраивают наружные сети.



Помимо садика, который расположится на территории ЖК «Уютный», в будущем в локации планируют построить всего восемь детских садов и три школы.

