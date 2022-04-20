Путин пообещал поддержку блогерам, переманивающим подписчиков у создателей «чернухи»

Государство поддержит блогеров, которые интересным и понятным контентом переманивают подписчиков у тех, кто занимается в интернете «чернухой». Об этом 20 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».



«И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет чернуху, это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело. Мы должны сделать все для того, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать таких людей, и мы постараемся это делать», — цитирует заявление президента РИА Новости.

