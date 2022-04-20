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    Путин пообещал поддержку блогерам, переманивающим подписчиков у создателей «чернухи»

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    10 комментариев

    Государство поддержит блогеров, которые интересным и понятным контентом переманивают подписчиков у тех, кто занимается в интернете «чернухой». Об этом 20 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

    «И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет чернуху, это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело. Мы должны сделать все для того, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать таких людей, и мы постараемся это делать», — цитирует заявление президента РИА Новости.

    По мнению Путина, «чернуха» может обеспечить большое количество подписчиков, но стремление «заработать любой ценой» нельзя назвать благородным. Тех, кто может увлечь пользователей «интересными, красивыми, понятными идеями и проектами», он, напротив, считает людьми с хорошей подготовкой и богатой внутренней культурой.

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    Комментарии (10)

    Opioman
    Ему распечатки поднесли?
    265055770
    Что такое "чернуха"? Фильмы Звягинцева и Серебренникова?
    ***_555
    Пропагандонство и так уже залезло туда. Теперь ещё больше будет.
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