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    На Маршала Новикова возник паровой гейзер. Испытания выявили ненадежный участок трубы

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    2 комментария

    Жителей улицы Маршала Новикова смутил фонтан, забивший посреди дороги 20 апреля. Очевидцы рассказали в соцсетях о прорыве трубы.

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    «Возможно, перекроют дорогу, так как это не первый раз происходит», — отметила подписчица группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что технологическое нарушение возникло на трубопроводе диаметром 700 миллиметров у корпуса 1 дома 10. Его обнаружили в ходе температурных испытаний, которые завершатся завтра.

    «В зоне технологического нарушения оказались 65 зданий — подача горячей воды в дома была ограничена ранее в связи с запланированными испытаниями. Теплоэнергетики переключат потребителей на резервную схему горячего водоснабжения», — рассказали на предприятии.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Место вытекания огородили, дефект локализовали. По нормативам нарушение должны устранить за 20 часов, но теплоэнергетики планируют завершить работы раньше. В ТЭКе обращают внимание, что в этом году благодаря испытаниям нашли и заменили восемь слабых участков труб в разных районах города.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (2)

    James Cook
    Значит зря на вертолёте летали с оборудованием
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