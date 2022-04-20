На Маршала Новикова возник паровой гейзер. Испытания выявили ненадежный участок трубы

Жителей улицы Маршала Новикова смутил фонтан, забивший посреди дороги 20 апреля. Очевидцы рассказали в соцсетях о прорыве трубы.

«Возможно, перекроют дорогу, так как это не первый раз происходит», — отметила подписчица группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что технологическое нарушение возникло на трубопроводе диаметром 700 миллиметров у корпуса 1 дома 10. Его обнаружили в ходе температурных испытаний, которые завершатся завтра.



«В зоне технологического нарушения оказались 65 зданий — подача горячей воды в дома была ограничена ранее в связи с запланированными испытаниями. Теплоэнергетики переключат потребителей на резервную схему горячего водоснабжения», — рассказали на предприятии.