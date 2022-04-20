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    Bloomberg: во вторую неделю апреля Россия потеряла $ 60 млн из-за сокращения отгрузок нефти по морю

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    4 комментария

    За семь дней с 8 по 15 апреля отгрузка нефти в российских портах сократилась на 25%. Из-за падения ежедневного показателя Россия потеряла 60 миллионов долларов, сообщило 20 апреля Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентств.

    Согласно подсчетам агентства, во вторую неделю апреля в общей сложности 30 танкеров погрузили с российских экспортных терминалов около 21,8 миллиона баррелей нефти. Таким образом, средние морские перевозки сырой нефти составили 3,12 миллиона баррелей в день — на 25% меньше, чем с 1 по 7 апреля.

    Объем перевозок нефти из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях упал до минимума за два месяца. Экспорт с терминалов в Балтийском и Черном морях сократился на 30%, или на 770 000 баррелей в сутки. Поставки с трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана уменьшились на 17%, или на 205 000 баррелей в день, с терминала в Мурманске — на 15%, или на 57 000 баррелей в день.

    Как подсчитали в Bloomberg, при нынешних ставках экспортной пошлины на сырую нефть поставки с 8 по 15 апреля обойдутся России в 181 миллион долларов — на 60 миллионов долларов меньше, чем на предыдущей неделе. Однако, как отмечают в агентстве, резкое падение экспортных потоков лишь вернуло экспорт нефти из России к уровню конца марта — начала апреля.

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    Комментарии (4)

    angel of death
    шла, шла, такая, и потеряла...
    а тем временем жильё дорожает как на дрожжях, а зарплаты не индексируются на уровень Реальной Инфляции...

    вопрос "что делать?" по-прежнему актуален...
    chip1
    Интересно они считают, Вася не продал сегодня свой автомобиль= Вася потерял автомобиль)) Не волнуйтесь так, сегодня не продали Гансу, завтра продадим мистеру Чину или , мечтая, сами освоим!
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