Bloomberg: во вторую неделю апреля Россия потеряла $ 60 млн из-за сокращения отгрузок нефти по морю

За семь дней с 8 по 15 апреля отгрузка нефти в российских портах сократилась на 25%. Из-за падения ежедневного показателя Россия потеряла 60 миллионов долларов, сообщило 20 апреля Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентств.

Согласно подсчетам агентства, во вторую неделю апреля в общей сложности 30 танкеров погрузили с российских экспортных терминалов около 21,8 миллиона баррелей нефти. Таким образом, средние морские перевозки сырой нефти составили 3,12 миллиона баррелей в день — на 25% меньше, чем с 1 по 7 апреля.