Bloomberg: во вторую неделю апреля Россия потеряла $ 60 млн из-за сокращения отгрузок нефти по морю

За семь дней с 8 по 15 апреля отгрузка нефти в российских портах сократилась на 25%. Из-за падения ежедневного показателя Россия потеряла 60 миллионов долларов, сообщило 20 апреля Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентств.
Согласно подсчетам агентства, во вторую неделю апреля в общей сложности 30 танкеров погрузили с российских экспортных терминалов около 21,8 миллиона баррелей нефти. Таким образом, средние морские перевозки сырой нефти составили 3,12 миллиона баррелей в день — на 25% меньше, чем с 1 по 7 апреля.
Объем перевозок нефти из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях упал до минимума за два месяца. Экспорт с терминалов в Балтийском и Черном морях сократился на 30%, или на 770 000 баррелей в сутки. Поставки с трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана уменьшились на 17%, или на 205 000 баррелей в день, с терминала в Мурманске — на 15%, или на 57 000 баррелей в день.
Как подсчитали в Bloomberg, при нынешних ставках экспортной пошлины на сырую нефть поставки с 8 по 15 апреля обойдутся России в 181 миллион долларов — на 60 миллионов долларов меньше, чем на предыдущей неделе. Однако, как отмечают в агентстве, резкое падение экспортных потоков лишь вернуло экспорт нефти из России к уровню конца марта — начала апреля.