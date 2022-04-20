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    Десятикилометровый столб пепла поднялся над Камчаткой: вулкан Карымский начал утро с извержения

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    На Камчатке утром 20 апреля началось извержение одного из самых активных местных вулканов. Огромный столб пепла засняли с побережья в Кроноцком заливе.

    пресс-служба ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

    Сотрудники Кроноцкого заповедника с побережья бухты Ольга увидели столб пепла высотой порядка трех километров — выше его закрывали облака, сообщает пресс-служба ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». «Такого мощного раньше мы не отмечали», — рассказал участковый государственный инспектор заповедника Илья Кудряшов.

    По данным Камчатской службы реагирования на извержения вулканов, в 9 утра в среду начал извергаться вулкан Карымский. Ему присвоен красный код авиационной опасности. Пепельный столб от извержения поднялся на высоту в 10 километров, а шлейф протянулся на северо-восток.

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    Карымский вулкан расположен в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки, за пределами Кроноцкого заповедника. Его высота составляет 1486 метров. Это один из самых активных камчатских вулканов, но опасен он в основном для местных авиалиний. При сильных извержениях возможны пеплопады в селе Мильково, в 90 километрах к северо-западу от вулкана, и Петропавловске-Камчатском, который находится в 115 километрах на юго-юго-запад.

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