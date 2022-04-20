Разучились или боятся задерживать. Смотрим, как у «Рыбацкого» юноше 10 минут выкручивали руки, а он сбежал

Двое больших оперативников не справились с волей к свободе одного маленького нарушителя у станции метро «Рыбацкое». Пусть толпа была не на их стороне, но «Фонтанка» дает возможность оценить это шоу.

Видео задержания молодого человека у одного из входов на станцию метро «Рыбацкое» накануне, около шести вечера, оказалось у «Фонтанки» 20 апреля.

Из более чем 10 минутного ролика (читателей мы бережем и даем короткую версию) видно, как около 17:50 двое оперативников уголовного розыска смело подходят к юноше и задерживают его. После того как он пытается вырваться, ему заламывают руки, но при этом не надевают наручники. К сотрудникам подходит еще девушка в форме и долго звонит кому-то. Очевидно, согласовывает сложное мероприятие.

Вырывающийся парень, конечно, привлек внимание проходивших мимо пассажиров метро. За пять минут скопилось около десятка, некоторые активно общались с полицией, пытаясь выяснить, что же такое страшное происходит. И вообще, доколе!



Так, бдительность оперов снизилась до того уровня, при которой герой смог вырваться и сбежать. В данном случае в подземный переход.



Их коллеги-полицейские, посмотрев на запись, сетуют, мол, они сами боятся сегодня применять какие-либо агрессивные меры при задержании. У «Фонтанки» же есть другое мнение — не умеют.

